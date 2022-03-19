Azercell открывает новые возможности для студентов

Как один из лучших работодателей в Азербайджане, Azercell всегда уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи, подготовке профессиональных кадров и повышению уровня их знаний и навыков. Компания, активно участвующая в ярмарках вакансий для студентов и выпускников вузов, остается верна своим традициям.

Так, ООО «Azercell Telecom» приняло участие в ярмарке вакансий, состоявшейся в Западно-Каспийском Университете. Целью мероприятия, организованного Государственным Агентством Занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, было содействие работодателям в подборе кадров с необходимыми профессиональными навыками и специальностями, а также опытом работы.

Очередной платформой, в которой принял участие Azercell Telecom с целью поддержки квалифицированного обучения молодежи, была ярмарка вакансий, организованная в рамках программ профессиональной сертификации «IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate» и «Google Data Analytics Professional Certificate». Выставку, на которой предприятия и организации искали специалистов в области аналитики данных и кибербезопасности, посетили более 200 молодых людей.

В ходе ярмарки специалисты Отдела Управления Человеческим Капиталом Azercell проинформировали молодых соискателей о вакансиях в компании, условиях трудоустройства и стажировки, требованиях к кандидатам и процессе отбора, а также о стипендиальных программах, доступных для студентов.

Следует отметить, что уже более 15 лет каждый год десятки талантливых молодых людей, проходящих обучение в вузах Азербайджана, получают специальные стипендии от Azercell, а также могут приобрести опыт работы в компании и принять участие в различных тренингах в рамках программы стажировок.