Azercell на службе ветеранов Карабаха!

На протяжении многих лет благотворительная группа «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell»), состоящая из сотрудников лидирующего оператора мобильной связи «Azercell Telecom», реализует различные инициативы, направленные на поддержку наиболее незащищенных слоев населения. Накануне праздника Новруз «Azercell Könüllüləri» в очередной раз посетили «Протезно-ортопедический восстановительный центр», действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения. Сотрудники Azercell, несколько раз посещавшие наших ветеранов, проходящих реабилитацию в Центре, вручили им специальные подарки за праздничным столом.

Принимая во внимание потребность ветеранов 1-й и 2-й Карабахских войн в качественной связи, команда Мобильной Абонентской Службы Azercell также посетила реабилитационный центр и бесплатно провела более 30 абонентских операций. Следует отметить, что в ходе визита были оказаны все виды услуг и проводились операции, предоставляемые в Центрах обслуживания абонентов Azercell, в том числе такие операции, как установка новой и замена SIM-карты, а также восстановление номера. Ветераны выразили благодарность сотрудникам Azercell за данную инициативу, организованную с целью более удобного использования услуг связи нашими почетными ветеранами, принесшими стране радость победы.

Отметим, что ранее Мобильная Абонентская Служба Azercell первой среди операторов мобильной связи посетила Шушу, где в течение двух дней предоставляла бесплатные услуги военнослужащим, медицинскому персоналу и сотрудникам различных организаций и компаний, участвующим в восстановлении Шуши.

Благотворительная группа «Azercell Könüllüləri» наряду с другими структурами услуг компании нацелена на реализацию новых социальных инициатив для наиболее уязвимых и нуждающихся слоев населения.