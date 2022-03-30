Apple запретит ремонт утерянных или украденных iPhone

Магазины и авторизованные сервисные центры Apple в скором времени получат уведомление о необходимости проверки принимаемых в ремонт гаджетов с реестром пропавших устройств. Об этом сообщается в служебной записке компании, с которой ознакомился ресурс MacRumors.

В записке сообщается, чтобы магазины Apple Store и авторизованные мастерские не принимали iPhone для ремонта, если во внутренних системах MobileGenius или GSX аппарат будет помечен как утерянный или украденный. По данным MacRumors, теперь, когда клиент принесет iPhone для ремонта, техслужба Apple будет обязана проверить IMEI устройства в реестре GSMA Device Registry.

GSMA Device Registry представляет собой глобальную базу данных, созданную для того, чтобы клиенты могли сообщать о краже или утере своих устройств.

Ожидается, что эта мера станет сдерживающим фактором для покупки бывшего в употреблении устройства, так как оно может оказаться украденным. Дата официального внедрения новой политики ремонта гаджетов Apple пока неизвестна.