Apple работает над расширением внутренних финансовых услуг

Компания Apple достаточно долгое время придерживалась системы контроля над как можно большей частью взаимодействия с пользователем, считая, что этот метод дает двойные преимущества: лучший опыт для клиентов и больше дохода. К тому же в таком случае компания меньше подвержена влиянию со стороны внешних партнеров.

Эта система сейчас полностью применяется и к финансовым услугам, быстро растущей, но относительно новой части общей продуктовой стратегии Apple. Планы компании включают в себя «обработку платежей, оценку рисков при кредитовании, анализ мошенничества, проверку кредитоспособности и дополнительные функции обслуживания, такие как разрешение споров», об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что стремление Apple сделать все это собственными силами ориентировано на будущие продукты, а не на текущие. Например, Apple Card может остаться с Goldman Sachs. В некоторых случаях, как с запланированной компанией функцией Apple Pay Later, Apple может, по крайней мере поначалу, полагаться на партнера в некоторых аспектах, таких как долгосрочные кредиты, используя при этом собственные технологии и инфраструктуру для краткосрочных кредитов.

Растущий акцент компании на финансовых услугах отражает ее усилия по переходу от того, что некоторые называют «бизнесом, основанным на хитах». Эта инициатива, которая носит внутреннее кодовое название «Прорыв», может превратить компанию в большую силу в сфере финансовых услуг, опираясь на линейку продуктов, которая уже включает в себя кредитную карту под брендом Apple, одноранговые платежи, приложение Wallet и механизм, с помощью которого продавцы могут принимать кредитные карты с iPhone. Кроме того, Apple работает над новой функцией «купи сейчас, заплати позже» для транзакций Apple Pay.