AMD представила видеокарту Radeon Pro W6600X для рабочих станций Apple Mac Pro

Компания AMD выпустила новый графический ускоритель Radeon Pro W6600X, который предназначен только для производительных рабочих станций Mac Pro.

Технически Radeon Pro W6600X является аналогом игровой модели Radeon RX 6600 XT. Видеокарта построена на архитектуре RDNA 2. В составе ее графического чипа используются 32 вычислительных блока с 2048 потоковыми процессорами. Radeon Pro W6600X получила 8 Gb памяти GDDR6 с поддержкой интерфейса 128 бит и пропускной способностью 256 Гбайт/с. Кроме того, ускоритель оснащен 32 Mb выделенной кеш-памяти Infinity Cache.

Отмечается, что производительность видеокарты в операциях одинарной точности (FP32) составляет до 9,8 Тфлопс, а в FP16 — 19,6 Тфлопс.

В оснащение AMD Radeon Pro W6600X входят два разъема HDMI с поддержкой вывода изображения формата 4K при 60 кадрах в секунду, а также два разъема DisplayPort с поддержкой Thunderbolt 3. Новинка позволяет подключить до четырех экранов с разрешением 4K, одного с разрешением 5K или двух дисплеев Apple Pro Display XDR.

AMD не объявила цену Radeon Pro W6600X, но в конфигураторе Apple для Mac Pro она составляет 700 долларов.