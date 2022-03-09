09.03.2022

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AMD представила процессоры Ryzen Threadripper Pro 5000 WX

AMD

Компания AMD представила новую серию высокопроизводительных настольных процессоров Ryzen Threadripper Pro 5000 WX, которые изначально должны были выйти еще в конце прошлого года. CPU ориентированы на рабочие станции. Серия состоит из пяти моделей процессоров с количеством ядер от 12 до 64. Новинки построены на архитектуре AMD Zen 3, предлагающей 19% прироста IPC относительно архитектуры Zen 2 предыдущей серии Ryzen Threadripper Pro 3000 WX. Новые процессоры производятся по 7-нм техпроцессу, обладают поддержкой 8-канального режима работы памяти DDR4, 128 линиями PCIe 4.0 и унифицированной кеш-памятью L3 объемом 256 Mb.

AMD

AMD отмечает, что к списку защитных технологий Secure Architecture, Memory Guard и Secure Processor, которые также присутствуют у предыдущего поколения Threadripper Pro 3000WX, у моделей Threadripper Pro 5000 WX добавилась новая система защиты Shadow Stack, обеспечивающая безопасность против атак типа Flow.

AMD

Новые процессоры обеспечивают вдвое большую производительность по сравнению с конкурирующими односокетными решениями и до 95% более высокую производительность по сравнению с рабочими станциями, использующими два конкурирующих серверных процессора. Свои новинки компания сравнивает с серией процессоров Intel Xeon W-3300 (Ice Lake).

Но данная линейка мало того, что предлагает до 38 физических ядер, так еще и опирается на уже не самую свежую архитектуру Sunny Cove. Из-за этого Xeon W-3300 не могут конкурировать даже с линейкой Threadripper Pro 3000 WX. Так что новые CPU AMD конкурентов пока не имеют. Ожидается, что в этом году Intel должен выпустить новое поколение Xeon уже на основе современной архитектуры.

Новые процессоры первое время будут распространяться исключительно в составе рабочей станции Lenovo ThinkStation P620. Поставки чипов другим OEM-производителям начнутся 21 марта. Компания не сообщила, планируется ли продажа процессоров Ryzen Threadripper Pro 5000 WX в виде самостоятельных продуктов.

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