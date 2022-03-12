12.03.2022

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Activision работает над мобильной версией Call of Duty: Warzone

Activision

Компания Activision объявила, что работает над Call of Duty: Warzone для мобильных устройств. Об этом сообщается на официальном сайте Call of Duty.

Насколько близко мобильная версия будет повторять шутер для ПК и консолей, Activision не уточнила, но назвала грядущий тайтл «мобильной AAA-игрой».

Производство находится на начальном этапе, так как компания открыла набор в команду и ищет «профессионалов во всех аспектах игровой разработки». Помимо привлеченных к созданию экшена студий,  среди которых Digital Legends, Beenox, Solid State Studios и Demonware, о новинке больше ничего не известно.

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