Абоненты Azercell продолжат связываться с близкими в Украине бесплатно!

Azercell продолжает оказывать поддержку своим абонентами в связи с ситуацией в Украине. Лидирующий оператор мобильной связи продлевает период, в течение которого можно совершать бесплатные звонки из Азербайджана в этом направлении, до 6 марта включительно с целью обеспечения бесперебойной связи с нашими гражданами, находящимися в настоящее время в Украине, а также с родственниками наших граждан, проживающими в этой стране. Эта возможность доступна всем абонентам Azercell.

Во избежание рисков, связанных с возможной перегрузкой на линиях мобильной связи в направлении Украины и предотвращения случаев злоупотребления бесплатной связью, мобильный оператор просит своих абонентов пользоваться льготными условиями при осуществлении звонков на протяжении не более 3-х минут.

Следует отметить, что данную возможность Azercell предоставляет с 27 февраля. Также компания пополнила баланс своих абонентов, находящихся в роуминге в Украине, на 50 манатов.

Мобильный оператор, уделяющий своим абонентам первостепенное внимание, гарантирует им возможность общаться и оставаться на связи в любое время. К услугам абонентов в режиме 7/24 Телефонный Центр Azercell (общий контактный номер *1111, для абонентов нефактурной линии (012) 490 49 49, для абонентов фактурной линии (012) 490 52 52), Служба онлайн поддержки и приложение «Kabinetim»: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/kabinetim.html