7 альтернатив InDesign, не требующих ежемесячной подписки

Adobe InDesign остается самым популярным пакетом настольных издательских систем в отрасли уже около двух десятилетий и, похоже, сохранит это доминирование на данный момент. Однако, несмотря на то, что InDesign — это отличный пакет и он делает почти все, что вы могли бы пожелать, у него есть один недостаток. Для того, чтобы пользоваться этим пакетом, требуется ежемесячная подписка либо только на InDesign, либо на полный пакет Adobe Creative Cloud. Конечно, вы можете воспользоваться бесплатной 7-дневной пробной версией, чтобы опробовать возможности пакета, прежде чем подписаться, но если вы не хотите платить ежемесячную подписку, то обратите внимание на программное обеспечение от других разработчиков, в числе которого есть и не столь дорогие предложения, а также и вовсе бесплатные инструменты. Так что, если вы уже пробовали работать в InDesign, но считаете, что подписка слишком дорога, то познакомьтесь с приведенными ниже лучшими альтернативами InDesign, не требующими подписки. Разработчики либо взимают разовую плату, либо, в некоторых случаях, вообще предлагают воспользоваться пакетом бесплатно. Мы проанализировали плюсы и минусы каждого, чтобы помочь вам найти замену InDesign.

1. Affinity Publisher

Лучшая альтернатива InDesign в целом.

Ценовая модель: разовая плата.

Платформы: Windows, Mac.

Рекомендуется для профессиональных дизайнеров.

Сайт: https://affinity.serif.com

Плюсы:

многофункциональный пакет,

недорогой,

взаимодействие с другими приложениями Affinity.

Минусы:

недоступен для Linux.

Наш лучший выбор в качестве альтернативы InDesign без подписки — Affinity Publisher. Выпущенное в 2018 году программное обеспечение предлагает интерфейс, очень похожий на InDesign, и может выполнять большинство тех же задач, предлагая великолепные функции макетирования страниц как для печатных, так и для on-line СМИ. Вы можете импортировать файлы InDesign, а также растровые и векторные файлы, и вы получаете возможность полной предварительной проверки, которая предупредит о любых возможных ошибках в ваших документах.

Приложение Affinity Publisher, доступное как для Mac, так и для PC, но не для Linux, можно использовать как часть набора совместимых приложений Affinity, который включает векторный редактор Affinity Designer и редактор изображений Affinity Photo, или самостоятельно. Версии для iPad пока нет, но вы можете открывать, редактировать и экспортировать документы Affinity Publisher в Affinity Designer и Affinity Photo для iPad. Разовая цена пакета составляет 54,99 доллара и, кроме самого программного обеспечения, вы получаете несколько шаблонов, что делает покупку еще выгоднее, если не полностью комплексной альтернативой InDesign.

2. VivaDesigner

Высококачественная альтернатива InDesign с множеством функций.

Ценовая модель: разовая плата.

Платформы: Windows, Mac.

Рекомендуется для всех, но особенно для профессионалов.

Сайт: https://www.viva.us/en/products/desktop-publishing/vivadesigner-desktop-version

Плюсы:

многофункциональный пакет,

работает на всех настольных операционных системах и во всех браузерах,

совместим с Adobe и Microsoft Office.

Минусы:

сложный в освоении для обычных пользователей.

VivaDesigner — это настольный и браузерный пакет с впечатляющим набором функций. Он может делать почти все, что вы можете делать в InDesign, и прекрасно работает с программным обеспечением Adobe благодаря собственной возможности импорта файлов. Этот пакет предлагает четкий и интуитивно понятный интерфейс, а также такие функции, как отслеживание изменений, инспекторы символов, отсечение, расширенный поиск изображений, многоязычное редактирование текста и многое другое. Существует бесплатная версия VivaDesigner, но вы получаете гораздо больше с премиальной версией, которая, в случае единовременной оплаты, стоит 139 долларов за персональную лицензию и 399 долларов за коммерческую лицензию. Цена очень разумная для такого высококлассного программного обеспечения.

3. Xara Page & Layout Designer 11

Отличная альтернатива InDesign.

Ценовая модель: разовая плата.

Платформа: Windows.

Рекомендуется для начинающих.

Сайт: https://www.magix.com/gb/photo-graphic/page-layout-designer

Плюсы:

доступный по цене,

простой в использовании.

Минусы:

мало профессиональных функций.

Xara Page & Layout Designer 11 от компании Magix может понравиться многим и не в последнюю очередь ценой. 89,99 доллара — это не подозрительно дешево и не ужасно дорого, поэтому вы, безусловно, окупите свои затраты. Хотя интерфейс Xara Page & Layout Designer 11 выглядит немного устаревшим, в нем очень легко разобраться, а в пакете есть множество шаблонов, которые помогут вам быстро начать работу. Программное обеспечение поддерживает цвета Pantone и экспорт файлов в PDF/X для точного воспроизведения печати.

Xara Page & Layout Designer 11 не имеет таких преимуществ, как InDesign или QuarkXPress, но если вы только начинаете приобщаться к полиграфии или лишь изредка прибегаете к помощи подобных инструментов, а также не хотите тратить огромную сумму на специализированное программное обеспечение, то можете освоить многие нюансы, пока оттачиваете свои навыки верстки. Также вы можете опробовать возможности пакета перед покупкой, воспользовавшись бесплатной 7-дневной пробной версией.

4. QuarkXPress

Самая популярная альтернатива InDesign среди профессионалов.

Ценовая модель: разовая плата или ежегодная плата за обновления.

Платформы: Windows, Mac.

Рекомендуется для опытных пользователей.

Сайт: https://www.quark.com

Плюсы:

многофункциональный пакет,

возможность импортировать файлы из InDesign.

Минусы:

дорогой.

В смутные 90-е годы прошлого века QuarkXPress был отраслевым стандартом для настольных издательских систем и обязательным программным обеспечением для штатных дизайнеров газет и издательств во всем мире. Но это было до того, как появился InDesign. Однако многие дизайнеры, которые работали в то время (а QuarkXPress был выпущен в 1987 году), продолжают использовать это программное обеспечение по привычке. На самом деле, нет причин не делать этого. QuarkXpress по-прежнему является надежным, многофункциональным пакетом, который может делать почти все, что делает InDesign. И даже кажется немного несправедливым то, что InDesign сместил его с трона.

Это программное обеспечение, доступное для PC и Mac, по-прежнему ежегодно обновляется (обычно в конце весны или начале лета). Пакет можно использовать для создания всего: от плакатов и листовок до брошюр, каталогов и журналов, а также электронных книг, web-приложений и мобильных приложений. Он предлагает впечатляющие функциональные возможности как для печати, так и для цифрового дизайна, а также может импортировать файлы из InDesign. Основная причина, по которой он не находится выше в нашем списке, — это цена. Цены QuarkXPress по-прежнему кажутся нацеленными лишь на корпоративный рынок. Например, стоимость годовой лицензии на версию 2021 года стартует с 474 долларов. Конечно, это не так дорого, как раньше, но все же довольно дорого, учитывая цену пакетов, стоящих выше в нашем списке. Но это делает QuarkXPress альтернативой InDesign лишь для тех, кто имеет личные предпочтения в отношении программного обеспечения или должен использовать его в конкретной работе.

5. Scribus

Лучшая бесплатная альтернатива InDesign.

Ценовая модель: бесплатно.

Платформы: Windows, Mac, Linux.

Рекомендуется для независимых издателей с ограниченным бюджетом.

Сайт: https://www.scribus.net

Плюсы:

бесплатный пакет,

включает бесплатные шаблоны,

доступен для Linux.

Минусы:

невозможно импортировать файлы из InDesign или QuarkXPress.

Если вы ищете бесплатную альтернативу InDesign с открытым исходным кодом, то обязательно взгляните на Scribus. Пакет предлагает интерфейс, очень похожий на InDesign, и может похвастаться неожиданно широким набором функций для бесплатного инструмента. Запущенный в 2001 году, Scribus имеет сообщество энтузиастов-разработчиков, которые обновляют его и обеспечивают его стабильность. Он поддерживает большинство функций, которые вы найдете в платном программном обеспечении, включая поддержку OpenType, цветовой палитры CMYK, плашечных цветов, управление цветом ICC и создание PDF. Также тут присутствуют некоторые удивительные дополнительные функции, такие как инструменты векторного рисования, эмуляция цветовой слепоты и рендеринг языков разметки, таких как LaTeX или Lilypond.

Существуют хорошие форумы и масса документации, которые могут помочь вам быстро приступить к работе. Программное обеспечение также поставляется с бесплатным набором шаблонов для верстки таких продуктов, как визитные карточки, брошюры и информационные бюллетени. Самый большой недостаток заключается в том, что вы не сможете открывать файлы из других программ для настольных издательских систем, таких как InDesign или QuarkXPress. Но хотя Scribus вряд ли станет таким же мощным или многофункциональным, как InDesign, это отличная альтернатива, если вы работаете в независимом издательстве или над личным проектом и предпочитаете использовать бесплатное программное обеспечение, которое доступно для Mac, Windows и Linux.

6. Swift Publisher

Бюджетная альтернатива InDesign для Mac.

Ценовая модель: разовая плата.

Платформа: Mac.

Рекомендуется для новичков и пользователей Mac.

Сайт: https://www.swiftpublisher.com

Плюсы:

дешевый пакет,

широкий выбор готовых шаблонов.

Минусы:

менее мощный, чем другие инструменты,

только для Mac.

Swift Publisher — это бюджетное настольное издательское приложение, которое поставляется с более чем 500 шаблонами для ряда конкретных проектов, включая складывающиеся вдвое и втрое брошюры, каталоги, визитные карточки, этикетки и обложки дисков, адресные этикетки и многое другое. Вы также получаете доступ к коллекции предустановленных 2D- и 3D-заголовков, 2000 бесплатных изображений и 100 масок изображений. Что касается набора инструментов, то пакет предлагает некоторые сложные функции макета страницы, в том числе двухстраничные развороты, неограниченное количество слоев, мастер-страницы, настраиваемые сетки, инструменты форматированного текста, печать в RGB или CMYK. Также вы можете осуществлять экспорт в PNG, TIFF, JPEG, EPS и PDF.

Swift Publisher не столь серьезная альтернатива для InDesign на Mac, но данный пакет стоит всего 19,99 доллара! Это достойный бюджетный вариант, если вам нужно создавать довольно специфические макеты, и вы предпочитаете использовать шаблоны, чтобы делать подобную работу очень быстро. Существует бесплатная пробная версия, поэтому вы можете опробовать Swift Publisher перед покупкой.

7. LucidPress

Браузерный вариант издательской системы.

Ценовая модель: бесплатно с функцией встроенных покупок.

Платформа: web-браузер.

Рекомендуется для тех, кому нужна интуитивно понятная платформа на основе браузера.

Сайт: https://www.lucidpress.com

Плюсы:

ничего не надо скачивать,

простой в использовании,

большой выбор готовых шаблонов.

Минусы:

гораздо менее мощный, чем другие инструменты,

бесплатная версия имеет ограничения.

Lucidpress больше ориентирован на людей с минимальными навыками работы с издательскими системами, чем на опытных дизайнеров. Это браузерный инструмент с простым интерфейсом перетаскивания, который предлагает как бесплатные, так и платные шаблоны, разработанные для того, чтобы работа проходила быстро и легко. Вы можете создавать контент для печати и цифровых изданий, включая листовки, брошюры, визитки, приглашения, информационные бюллетени, журналы и фотокниги. Программное обеспечение интегрируется с Google Docs, YouTube, Dropbox, Flickr, Facebook, Unsplash и другими сервисами, чтобы вы могли импортировать существующий контент, публиковать проекты в интернете, вставлять их в электронные письма или на web-страницы, отправлять в социальные сети, загружать в виде готовых к печати файлов или осуществлять заказы непосредственно в типографии самой LucidPress.

Конечно, данное программное обеспечение не слишком сложное или многофункциональное, но, если вы новичок в настольных издательских системах и не готовы к погружению в работу с профессиональными пакетами (и не готовы платить за них), то это самый быстрый и простой способ создания базовых материалов. В отличие от Swift Publisher, вы можете использовать LucidPress на любом компьютере с web-браузером. Есть бесплатная версия, но она весьма ограничена. Желательно перейти на подписку за 9,95 доллара в месяц, чтобы получить такие функции, как неограниченное количество форм и документов, пользовательские шрифты и возможность экспорта в PDF для типографской печати.