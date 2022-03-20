20 минут геймплея Vampire: The Masquerade — Swansong

Издание Game Informer поделилось 20 минутами геймплея Vampire: The Masquerade — Swansong. В ролике журналисты показали полное прохождение одного из заданий, по ходу которого предстоит решать головоломки и взаимодействовать с другими персонажами.

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Показанный геймплей сравнивается с The Council, предыдущей игрой студии Big Bad Wolf. Вместе с тем отмечается сходство с Detroit: Become Human, отчасти из-за наличия нескольких главных героев. Также отмечается некоторая схожесть с играми серии Hitman, так как каждый уровень напоминает собой песочницу с огромным количеством возможностей по достижению цели. Но в игре отсутствует полноценная боевая система, а исход конфронтаций решается ограниченным по времени выбором в диалоговых окошках.

Журналисты отметили хорошую проработку уровней и вариативность в сценарии, а также то, что сюжет наполнен неожиданными поворотами. Недостатки — несколько непонятная логика некоторых пазлов и странности в диалоговой системе, например, «провал при 100% шансе на успех».

Разработчики игры обещают детективное приключение с сюжетом, в котором каждое решение играет важную роль. В центре событий окажутся три вампира из разных кланов. От сделанного выбора будет зависеть судьба вампиров Бостона. Релиз Vampire: The Masquerade — Swansong состоится 19 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.