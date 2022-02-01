Запущен первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами

Первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами был запущен в Исследовательском центре Юлиха в Германии. Заявляется, что это важная веха в развитии квантовых компьютеров в Европе.

Квантовый суперкомпьютер, созданный канадским поставщиком систем квантовых вычислений D-Wave, на сегодняшний день является самой мощной вычислительной машиной компании. Он предназначен для решения задач оптимизации и выборки. Преимущество метода квантового отжига состоит в том, что его системная стабильность намного выше, чем у метода квантовых вентилей. Благодаря этому квантовому суперкомпьютеру и квантовой системе D-Wave с удаленным облачным доступом, установленной в Исследовательском центре Юлиха, центр может участвовать в практическом применении квантовых вычислений на ранней стадии.

Кроме того, центр создал Юлихскую пользовательскую инфраструктуру для квантовых вычислений (JUNIQ). Это обеспечит удобный доступ к системам квантовых вычислений для различных групп пользователей в Европе. В будущем Юлихский исследовательский центр предоставит помещения для исследователей из Германии и других стран ЕС. Компании также получат доступ к JUNIQ, чтобы помочь им использовать квантовые суперкомпьютеры.