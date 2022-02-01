01.02.2022

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YouTube Music тестирует новую функцию «Рекомендуемые радиостанции»

Google YouTube Music

Сервис YouTube Music начал тестирование новой функции Recommended Radios («Рекомендуемые радиостанции»), об этом пишет 9to5google.com.

Сейчас в YouTube Music уже есть функция радиостанции, которая генерирует плейлисты по выбранному жанру музыки. В отличие от нее, новый режим воспроизведения будет обновляться при каждом запуске приложения, учитывая предпочтения самого пользователя.

По умолчанию на вкладке Recommended Radios отображаются 10 радиостанций с тематическим плейлистом, содержимое которого подстраивается под предпочтения владельца устройства. Каждая станция названа в честь названия группы или жанра, который охватывает станция.

На данное время новая функция доступна ограниченному числу пользователей. Глобальный запуск ожидается в ближайшие несколько недель.

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