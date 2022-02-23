23.02.2022

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YouTube будет помечать каналы, которые ведут прямой эфир

YouTube Live Rings

Видеохостинг YouTube запустил новую функцию Live Rings. Она выделяет каналы, которые вышли в прямой эфир. Как отметил директор по продукту YouTube Нил Мохан, нововведение упростит поиск прямых трансляций для пользователей.

Вокруг изображения профиля появится красная обводка с надписью Live. Нажатие на изображение профиля с этой обводкой приведет пользователя прямо к прямой трансляции. Пока функция работает только в мобильных приложениях YouTube и не у всех пользователей сервиса.

Отметим, что похожим образом помечаются прямые эфиры в Instagram и TikTok.

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