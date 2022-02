YouTube будет помечать каналы, которые ведут прямой эфир

Видеохостинг YouTube запустил новую функцию Live Rings. Она выделяет каналы, которые вышли в прямой эфир. Как отметил директор по продукту YouTube Нил Мохан, нововведение упростит поиск прямых трансляций для пользователей.

Really focused making it easier for users to find livestreams on @YouTube so we're rolling out the Live rings feature on mobile! @YouTubeCreators streaming live will now have a ring around the channel avatar & clicking on the avatar will take you directly to the livestream. pic.twitter.com/QylUbpktum

— Neal Mohan (@nealmohan) February 18, 2022