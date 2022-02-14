Xiaomi Ningmei Mini Computer CR80: Intel Celeron N5105, SSD до 256 Gb по цене от 170 долларов

Компания Xiaomi анонсировала на краудфандинговой площадке Youpin компактный ПК под названием Ningmei Mini Computer CR80. Новинка позиционируется как замена традиционным настольным компьютерам для решения повседневных задач дома или в офисе.

Устройство заключено в корпус с габаритами примерно 120 × 120 × 25 мм. Вес составляет всего 250 гр. В основу положен 4-ядерный процессор Intel Celeron N5105 с максимальной частотой 2,9 GHz и встроенной графикой UHD Graphics. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 6 или 8 Gb, вместимость твердотельного накопителя М.2 — 128 или 256 Gb. Потребление энергии составляет 10 Вт.

В оснащение входит адаптеры Wi-Fi (Intel AC7265, 2.4/5 GHz) и Bluetooth, один HDMI, два порта USB 3.0 Type-A и коннектор D-Sub. ПК можно подключить к монитору, телевизору, проектору и другим устройствам.

Цена Xiaomi Ningmei Mini Computer CR80 за версию 6/128 Gb составляет 170 долларов, а за 8/256 Gb — 200 долларов.