Вышло крупное обновление Cyberpunk 2077, оптимизированное для PS5 и Xbox Series X/S

Студия CD Projekt RED провела стрим, посвященный Cyberpunk 2077 и релизу патча 1.5, а также нативных версий для консолей текущего поколения — PS5 и Xbox Series X/S. Также впервые показали игровой процесс на всех трех консолях.

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На PS5 добавят поддержку особенностей геймпада DualSense. На Xbox Series X и PS5 будет два режима графики — 4K при 60 fps, а также 4K при 30 fps с рейтрейсингом (только для локальных теней). На Xbox Series S игра будет работать в 1440p и 30 fps, трассировку эта версия не поддерживает.

Во время трансляции разработчики выделили основные изменения в обновлении:

«Древо» перков переработали, после обновления игроки смогут перераспределить свои очки навыков;

Искусственный интеллект противников был улучшен. Враги будут пытаться использовать укрытия и нападать более эффективно;

Найт-сити постарались сделать более «живым». Например, толпы и водители за рулем будут реагировать на действия игрока реалистичнее;

Модели NPC не будут пропадать, выходя из поля зрения игрока;

Улучшили возможность дождаться другого времени суток;

В игру добавили возможность переключаться на медленную ходьбу;

Карту переработали, теперь маркеры для побочных и сюжетных заданий на ней отличаются друг от друга, а игрок может выставить фильтр, чтобы на карте отображались только нужные иконки;

Внутриигровую экономику постарались сбалансировать;

Ассортимент в магазинах будет меняться со временем.

Полный список изменений опубликован на официальном сайте игры.

Другие нововведения для Cyberpunk 2077:

Внешность персонажа (включая цвет волос и макияж) можно менять в любое время. Для этого нужно подойти к зеркалу в квартире Ви;

Дизайн апартаментов можно настраивать по своему усмотрению (доступен сайт EzEstates);

В апартаментах будут хранилища — общие для всех домов и транспортных средств, принадлежащих Ви;

Появилась возможность снимать дополнительные квартиры (платить за нее нужно будет только один раз);

В квартирах появились дополнительные активности, некоторые из них будут давать персонажу временные бонусы. Например, там можно будет включить музыку, поиграть на гитаре, покурить или принять душ;

Дополнительные позы для Джонни Сильверхенда во время игры за него;

Ввели ряд взаимодействий с героями, с которыми Ви завязывает роман. По словам разработчиков, если Ви ложится спать в своей квартире, есть шанс, что он (или она) проснется рядом с любимым персонажем.

Патч 1.5 весит около 50 Gb, но объем загрузки зависит от платформы. Обновление установится автоматически на всех платформах. Пользователям PS5 нужно будет выбрать и установить нативную версию для консоли вручную, так как она считается отдельной игрой. Перенести трофеи из оригинальной версии не позволят. В разделе настроек в ПК-версии появился бенчмарк. На ПК игра будет поддерживать AMD FidelityFX Super Resolution. Предлагается 5-часовая пробная версия с возможностью перенести сохранения в полную версию игры. Предложение актуально только для владельцев PS5 и Xbox Series.