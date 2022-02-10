Вышла третья бета-версия ОС Android 12L

Компания Google выпустила третью бета-версию операционной системы Android 12L, оптимизированную для складных устройств и устройств с большим экраном. Кроме того, Android 12L подходит и для классических смартфонов, таких как Google Pixel.

Новая версия прошивки получила множество исправлений. Разработчики устранили проблему, из-за которой информация о погоде не отображалась в системном виджете «Самое главное». Также в ПО исправили сбой лаунчера при попытке войти в режим разделенного экрана с помощью функции Pin to Top.

В Android 12L Beta 3 увеличили количество столбцов быстрых настроек до 3 на устройствах с большими экранами. Также в системе появился новый размер сетки 6×5 в приложении «Обои и Стиль».

Как и ранее, установить бета-версию могут владельцы смартфонов серии Google Pixel, начиная с моделей Pixel 3a и 3a XL. Кроме этого, обновление также выпустили для Pixel 6 и Pixel 6 Pro.