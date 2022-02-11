Вышла Android 13 Developer Preview 1

Компания Google выпустила бета-версию операционной системы Android 13. Первая сборка Android 13 Developer Preview 1 ориентирована только на разработчиков. Бета-версия для всех желающих станет доступна позднее.

Глобальных изменений в ОС Android 13, получившей кодовое имя Tiramisu, пока не так много. Наиболее заметное изменение – обновленные темы Material You. Функция появилась еще в Android 12. В Android 13, обновленные темы Material You станут доступны не только на смартфонах Pixel. Абсолютно все иконки приложений теперь могут окрашиваться в цвет выбранной темы и с учетом темного или светлого оформления интерфейса.

Также компания сделала акцент на конфиденциальности и безопасности. Пользователи смогут выбирать, к каким конкретным фото или видео дать доступ приложению, вместо того, чтобы разрешить или запретить доступ ко всей галерее. Разработчики реализуют это с помощью нового API.

Добавлена возможность выбрать языковые настройки для каждого конкретного приложения. В предыдущих выпусках Android многие приложения адаптировались под язык системы или по умолчанию использовали английский. Также приложениям разрешат обнаруживать точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости в разрешении на определение местоположения. Сторонние приложения теперь могут предлагать добавить собственные «плитки» в раздел с быстрыми настройками. Для этого у разработчиков будут соответствующие API.

Новую ОС уже могут установить владельцы смартфонов серии Pixel — Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4. Доступны полные образы Android 13 и OTA-версии для девайсов Pixel.

В марте выйдет Android 13 Developer Preview 2, а с апреля по июль будут выходить бета-версии, доступные пользователям. Релиз ожидается осенью 2022 года.