24.02.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиВпервые квартальная выручка Lenovo превысила 20 млрд. долларов

Впервые квартальная выручка Lenovo превысила 20 млрд. долларов

Lenovo

Компания Lenovo Group опубликовала отчет за третий квартал текущего финансового года. Отмечается, что он оказался очень успешным для китайского производителя.

Чистая прибыль в третьем квартале выросла на 62% в годовом исчислении до рекордных 640 млн. долларов. Это был шестой квартал подряд, когда рост чистой прибыли в годовом выражении превышал 50%.

Квартальная выручка Lenovo впервые превысила 20 млрд. долларов, составив 20,1 млрд. долларов. Это на 17% больше показателя за третий квартал предыдущего финансового года. Прибыль до уплаты налога составила рекордные 855 млн. долларов, увеличившись на 45% в годовом исчислении

Компания продолжает вкладывать значительные средства в инновации: расходы на НИОКР выросли на 38% по сравнению с прошлым годом. Это часть стратегии, направленной на удвоение инвестиций в НИОКР в течение трех лет.

ТЕГИ:
Acer обновила ноутбуки Swift 3 и Swift 5 процессорами Intel Alder Lake
Новости по теме
Статьи
В 2021 году Amazon заработала на
Статьи
Квартальная выручка Qualcomm выр
Статьи
Sony отчиталась за третий кварта