Впервые квартальная выручка Lenovo превысила 20 млрд. долларов

Компания Lenovo Group опубликовала отчет за третий квартал текущего финансового года. Отмечается, что он оказался очень успешным для китайского производителя.

Чистая прибыль в третьем квартале выросла на 62% в годовом исчислении до рекордных 640 млн. долларов. Это был шестой квартал подряд, когда рост чистой прибыли в годовом выражении превышал 50%.

Квартальная выручка Lenovo впервые превысила 20 млрд. долларов, составив 20,1 млрд. долларов. Это на 17% больше показателя за третий квартал предыдущего финансового года. Прибыль до уплаты налога составила рекордные 855 млн. долларов, увеличившись на 45% в годовом исчислении

Компания продолжает вкладывать значительные средства в инновации: расходы на НИОКР выросли на 38% по сравнению с прошлым годом. Это часть стратегии, направленной на удвоение инвестиций в НИОКР в течение трех лет.