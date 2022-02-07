Во Вьетнаме создали электрический Бэтмобиль с бронированными панелями и максимальной скоростью 104 км/ч

Вьетнамский архитектор Нгуен Дак Чунг и группа инженеров и механиков собрали электрический Бэтмобиль, который способен разгоняться до 104 км/ч. Машину уже протестировали на гоночной трассе.

Прототипом послужил «Тумблер» из трилогии Кристофера Нолана. По словам Чунга, команда начала сборку со стального каркаса, а затем перешла к созданию броневых панелей, формирующих корпус. Во время работы были использованы самые разные материалы, включая АБС-пластик, сталь и углеродное волокно. Часть деталей изготавливали вручную, а некоторые напечатали на 3D-принтере. Новинку разрабатывали в течение более чем двух лет.

В основе конструкции лежит электродвигатель с литий-ионным аккумулятором. При общей массе в 600 кг Бэтмобиль развивает скорость до 104 км/ч. Чунг называет его «полнофункциональным тактическим транспортным средством».

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Также предусмотрена автоматическая коробка передач, гидравлические двери с дистанционным управлением, система из мониторов и камер для 360-градусного обзора во время движения. Габаритные размеры составили 3,7 x 2,4 x 1,3 мм. Транспортное средство рассчитано на двух человек.

Увидеть электромобиль можно на выставке VAN DARYL в Хошимине (Вьетнам). Судя по официальному сайту, инженеры планируют его продавать, но цена пока что не уточняется.