Vivo V23e 5G: смартфон среднего уровня на базе процессора Dimensity 810

Компания Vivo выпустила смартфон среднего уровня V23e 5G. Аппарат оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 60 Hz.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 810. Обработкой графики занят ускоритель Arm Mali-G57 MC2. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb, емкость встроенной флеш-накопителя UFS 2.1 — 128 Gb.

Тройная камера включает следующие датчики: 50 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой и 2 Мп (макрообъектив). Камера поддерживает такие функции, как автофокусировка по глазам, портрет с эффектом боке, живое фото, интервальная съемка и запись видео в формате 1080p. Фронтальная камера разрешением 44 Мп (f/2,0) имеет такие функции фотосъемки, как экстремальная ночь с искусственным интеллектом, видео с двойным обзором, замедленная видеосъемка и многое другое.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4050 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт. В оснащение также входят 5G, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, два слота для SIM-карт, слот для карты microSD, 3,5-мм аудиоразъем и встроенный сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12 с FunTouch OS 12.

Цена Vivo V23e 5G составляет около 349 долларов.