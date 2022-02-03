Vista и Evergreen купили Citrix за 16,5 млрд. долларов

Частные инвестиционные компании Vista Equity Partners и Evergreen Coast Capital приобрели разработчика средств виртуализации и облачных инструментов Citrix. Сумма сделки оценивается в 16,5 млрд. долларов.

Акционеры Citrix получат по 104 доллара за каждую акцию, сумма будет выплачена из собственных средств компании. Сделка включает принятие на себя долга Citrix, но сумма долга не уточняется. Vista и Evergreen планируют объединить Citrix с одной из портфельных компаний Vista, Tibco Software. Это позволит превратить Citrix в частную компанию и создать одного из крупнейших в мире поставщиков ПО. Сама компания продолжит работать под своим брендом, а ее штаб-квартира останется в прежнем месте (Флорида, США). Vista получит 65% долю в совместном предприятии.

«Вместе с Tibco мы сможем работать в большем масштабе и предоставлять более широкой клиентской базе расширенный спектр решений, чтобы ускорить их цифровую трансформацию и дать им возможность обеспечить будущее гибридной работы. Как частная компания, мы будем иметь повышенную финансовую и стратегическую гибкость, чтобы инвестировать в возможности быстрого роста, такие как DaaS, и ускорить текущий переход к облаку», — сказал временно исполняющий обязанности генерального директора и президента Citrix Боб Кальдерони (Bob Calderoni).

Tibco является мировым лидером в области управления корпоративными данными, предоставляя своим клиентам возможность подключаться, унифицировать и уверенно прогнозировать результаты бизнеса. Союз создаст одного из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения, обслуживающего 400 тыс. клиентов, в том числе 98% из списка Fortune 500, со 100 млн. пользователей в 100 странах. Кроме того, это ускорит реализацию стратегии Citrix по развитию и переходу на SaaS. Объединенная компания сможет предоставить полную, безопасную и оптимизированную инфраструктуру для доставки корпоративных приложений, а также для управления данными, чтобы продвигать ИТ-стратегии гибридного облака и удовлетворять потребности современного предприятия.

Ожидается, что сделка, одобренная советом директоров Citrix, будет закрыта в середине 2022 года.