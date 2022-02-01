Visa Everywhere Initiative 2022 приглашает платежные и финтех-стартапы представить свои решения на мировой арене

Глобальная открытая инновационная программа The Visa Everywhere Initiative (VEI) приглашает платежные и финтех-стартапы представить свои инновационные продукты и решения. Финалисты смогут лично познакомиться с ключевыми фигурами финансовой сферы, торговцами, представителями венчурных фондов и государственного сектора. Победители конкурса получат денежные призы и возможность стать партнерами всемирно известного бренда Visa.

В этом году программа расширилась и теперь включает в себя стартапы на базе криптовалют и Visa Direct – платежного решения, позволяющего компаниям инновационными способами переводить деньги в миллиарды конечных точек по всему миру. Финалисты со всего мира, уже сегодня влияющие на развитие экономик, встретятся в финале VEI в Катаре в ноябре 2022 года.

«Финтех-компании и новаторы в области платежей улучшают способы, которыми потребители и компании производят платежи, стремясь упростить доступ большего числа людей к деньгам, которые им нужны в данный момент, и пандемия показала, что сейчас это важно, как никогда. Каждый раз, представляя эту программу в новом регионе, мы стремимся привлечь талантливых предпринимателей, которые отличаются превосходными инновационными идеями в области платежей и коммерции и представляют лучшие решения для решения платежных задач завтрашнего дня», — отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане.

Прошлые конкурсы VEI дали возможность ускорить свой рост самым перспективным новаторам в сфере платежей. Например, MayaSoft, стартап из Узбекистана, один из победителей в регионе CEMEA, в партнерстве с Visa представил первое решение для бесконтактных платежей в Узбекистане на базе технологии Visa Tap to Phone, а компания PAYZE из Грузии — за представление лучших инновационных платежных и коммерческих решений, отвечающих вызовам будущего.

«Для PAYZE была большой честью возможность соревноваться на мировой арене с самыми престижными стартапами и, что ещё важнее, получить глобальную известность и поддержку от такого надежного мирового бренда, как Visa», — сказал Георгий Цурцумия, сoоснователь и генеральный директор PAYZE (Тбилиси, Грузия), победитель VEI CEMEA 2021 года. PAYZE — это финтех, ориентированный на электронную коммерцию, который позволяет компаниям из стран СНГ принимать платежи со всего мира посредством единой интеграции. Благодаря поддержке сети Visa и денежному призу в размере $25 000 команда PAYZE получила возможность реализовать свои идеи и в итоге обработать более 250 000 транзакций за 2021 год.

На конкурсе VEI 2021 также была отмечен финтех-стратап Safepay, основанный в Карачи — он получил приз зрительских симпатий CEMEA и грант в размере $10 000. Safepay специализируется на безопасной обработке платежей для магазинов электронной коммерции и помогает продавцам увеличить конверсию при оформлении заказа, ускорить получение платежей и оптимизировать продажи, позволяя своим клиентам оплачивать онлайн.

Сеть VEI включает 8 500 стартапов со всего мира и каждый год продолжает расти. С момента запуска в 2015 году программа помогла стартапам из более 100 стран привлечь свыше $2,5 млрд, решив одну из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели. Каждый год сфера деятельности VEI расширяется, чтобы взаимодействовать с перспективными стартапами и решать уникальные проблемы в мире платежей.

В 2022 году программа VEI будет фокусироваться на CEMEA, регионе с огромными возможностями для финтехов, разрабатывающих инновационные продукты и решения, направленные на поддержку общества. В этом году конкурс VEI включает два новых этапа в Египте и Саудовской Аравии, а также глобальный финал в ноябре в Катаре.

VEI ждёт инновационные и амбициозные компании, которые стремятся облегчить денежные транзакции и решить актуальные платежные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия всех размеров и секторов, в том числе:

Активаторы цифровых услуг и цифровые эмитенты

Блокчейн и криптовалюты

Краудфандинг

Банк как услуга (BaaS)

БИН-cпонсоры

Эмитенты/процессинговые центры

Программные менеджеры

Цифровая эмиссия

Блокчейн и криптовалюты

Альтернативное кредитование

Персональный финансовый менеджмент

Денежные переводы и ремитирование

Цифровой банкинг (необанки)

Цифровые кошельки, P2P и переводы

Выплаты сотрудникам

Кредиторская задолженность

Корпоративные карты (управление расходами)

Дополнительные услуги для продавцов и/или потребителей в сфере финансов

Данные и аналитика

ID, аутентификация и безопасность

InsurTech (страховые технологии)

Программы лояльности

Торговые услуги и инструменты

Инфраструктура процессинга и оплаты

Розничная торговля

Другие

Малый и средний бизнес:

Движение денежных средств (выплаты, переводы по внутреннему счету, P2P оплаты услуг поставщиков, платежи)

Прием платежей (электронная коммерция, прием платежей с помощью мобильных технологий)

Управление рисками (возвратные платежи и т. д.)

Управление брендом (создание сообщества и т. д.)

Другие

Visa не приобретает никаких акций или части уставного фонда у участников Visa Everywhere Initiative в рамках конкурса.

Более подробная информация и детали доступны здесь.