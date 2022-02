Вирусную игру в слова Wordle приобрело за семизначную сумму издание The New York Times

Бесплатная онлайн-игра в слова Wordle, разработанная инженером-программистом из Бруклина Джошем Уордлом, в январе этого года стала вирусным хитом. К началу января число игроков Wordle выросло до 300 тыс. в день, а к концу месяца составляло уже нескольких млн.

Издание The New York Times купила хит за семизначную сумму. Отмечается, что Wordle станет частью портфолио The New York Times, но при этом останется полностью бесплатной игрой и «в игровой процесс не будет внесено никаких изменений».

«Что хорошо в Wordle, так это то, насколько простым, приятным и привлекательным является интерфейс. Ограничение игроков шестью попытками в день и нормирование одной головоломки в день добавляет азарта процессу решения. Это отличная головоломка, и на ее решение не требуется много времени, что делает ее идеальной для нашего возраста, когда у людей короткая продолжительность концентрации внимания», — сказал Уилл Шортц, американский создатель головоломок, редактор и редактор кроссвордов для The New York Times.

Создатель игры Уордл заявил, что давно восхищается подходом The New York Times к качеству своих игр и уважением, с которым они относятся к игрокам. Он добавил, что их ценности совпадают в этом отношении с его собственными.