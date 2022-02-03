Valve опубликовала календарь распродаж в Steam

Компания Valve опубликовала расписание крупных распродаж в онлайн-сервисе Steam на ближайшие полгода, а также раскрыла их тематику.

Календарь распродаж в Steam:

21-28 февраля — фестиваль демоверсий Steam Next Fest, повторная акция пройдет в июне;

28 февраля-7 марта — Remote Play Together;

14-21 марта – распродажа JRPG;

28 марта-4 апреля — распродажа симуляторов SimFest Hobby Edition;

2-9 мая — Die-a-lot (хардкорные игры);

23-30 мая — распродажа гоночных игр Racing;

18-25 июля — Survival распродажа игр на выживание;

23 июня-7 июля – большая летняя распродажа Summer Sale 2022.

Помимо этого, Valve изменила правила выставления скидок в Steam. Начиная с 28 марта 2022 года разработчики игр смогут снижать цены раз в четыре недели, а не в шесть, как это было раньше.