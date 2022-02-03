03.02.2022

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Valve опубликовала календарь распродаж в Steam

Steam Valve

Компания Valve опубликовала расписание крупных распродаж в онлайн-сервисе Steam на ближайшие полгода, а также раскрыла их тематику.

Календарь распродаж в Steam:

  • 21-28 февраля — фестиваль демоверсий Steam Next Fest, повторная акция пройдет в июне;
  • 28 февраля-7 марта — Remote Play Together;
  • 14-21 марта – распродажа JRPG;
  • 28 марта-4 апреля — распродажа симуляторов SimFest Hobby Edition;
  • 2-9 мая — Die-a-lot (хардкорные игры);
  • 23-30 мая — распродажа гоночных игр Racing;
  • 18-25 июля — Survival распродажа игр на выживание;
  • 23 июня-7 июля – большая летняя распродажа Summer Sale 2022.

Помимо этого, Valve изменила правила выставления скидок в Steam. Начиная с 28 марта 2022 года разработчики игр смогут снижать цены раз в четыре недели, а не в шесть, как это было раньше.

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