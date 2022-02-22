В Steam проходит зимний фестиваль «Играм быть» — можно опробовать сотни демоверсий
В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит зимний фестиваль «Играм быть», который Valve называет «праздником будущих новинок».
На фестивале пользователи могут опробовать сотни демоверсий, а также посмотреть трансляции разработчиков по их играм. В частности, можно попробовать тоталитарное приключение Beholder 3, сетевой шутер Boundary, абсурдную головоломку McPixel 3, космическую стратегию Ixion, экшен-хоррор Daymare: 1994 Sandcastle и многое другое.
Тайтлы, участвующие в фестивале, распределены по категориям. Кроме того, на главной странице фестиваля доступные демо можно отсортировать по фильтрам: жанр, поджанр, визуальный стиль, тематика и так далее. В отдельные категории выделили игры с поддержкой контроллера и VR-игры.
Фестиваль будет длится до 28 февраля.