В Steam проходит зимний фестиваль «Играм быть» — можно опробовать сотни демоверсий

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит зимний фестиваль «Играм быть», который Valve называет «праздником будущих новинок».

На фестивале пользователи могут опробовать сотни демоверсий, а также посмотреть трансляции разработчиков по их играм. В частности, можно попробовать тоталитарное приключение Beholder 3, сетевой шутер Boundary, абсурдную головоломку McPixel 3, космическую стратегию Ixion, экшен-хоррор Daymare: 1994 Sandcastle и многое другое.

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Тайтлы, участвующие в фестивале, распределены по категориям. Кроме того, на главной странице фестиваля доступные демо можно отсортировать по фильтрам: жанр, поджанр, визуальный стиль, тематика и так далее. В отдельные категории выделили игры с поддержкой контроллера и VR-игры.

Фестиваль будет длится до 28 февраля.