В рамках TEКNOFEST объявлен очередной конкурс-РОБОТОТЕХНИКА

Еще один интересный конкурс объявлен в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEКNOFEST.

Информируем что, Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет 26-29 мая этого года в Баку первый аэрокосмический и технологический фестиваль TEКNOFEST. Основной целью TEКNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, образования и т.д., развитие предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и умений молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление отечественных технологий широкой публике.

Одним из самых интересных конкурсов фестиваля, который пройдет в Баку, является РОБОТОТЕХНИКА, рассчитанный на школьников, студентов и молодых стартаперов.

Конкурс поддерживает разработку роботов, способных выполнять часть определенной работы, которая может быть полезна людям и предприятиям в их повседневной деятельности, производстве и даже в космосе, упрощая сложные механизмы и даже превращая их в развлечение.

Отметим, что роботы — это любые автоматические устройства, предназначенные для выполнения различных видов механических или пневматических операций, а также основанные на кинетических свойствах материала, работающие по заранее запрограммированным задачам или управляемые искусственным интеллектом или различными бортовыми датчиками.

В рамках конкурса РОБОТОТЕХНИКА у наших талантливых школьников, студентов и молодых предпринимателей будет возможность представить свои интеллектуальные идеи и продукты как посетителям фестиваля, так и местным и иностранным инвесторам. Помимо вручения сертификата, конкурсанты также смогут побороться за призовой фонд.

Отметим, что призовой фонд для старшеклассников (7-11 классы), из категории А, составит 4000 манатов за первое место, 2000 манатов за второе место и 1000 манатов за третье место. Студенты вузов, обучающиеся в Азербайджане, представляющий категорию B, смогут присоединиться к конкурсу на призовой фонд состоящий из I места — 6000 манатов, II места — 4000 манатов, III места — 2000 манатов.

Крайний срок подачи заявок – 17 февраля 2022 года.

Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/ru/competitions/