В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Беспилотные летательные аппараты»

Конкурс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который пройдет в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», направлен на повышение интереса студентов к аэрокосмическим и беспилотным летательным аппаратам, а также на развитие фундаментальных лётных знаний и навыков.

Информируем, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет 26-29 мая этого года в Баку первый Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST. Основной целью TEKNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, образования и т.д., продвижение предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также демонстрация отечественных технологий широкой публике.

Одним из самых интересных конкурсов фестиваля является конкурс БПЛА для студентов вузов.

Задачи, поставленные перед студентами на конкурсе БПЛА, позволят применить и развить теоретические и практические знания в области электроники, механики и программирования.

По условиям конкурса, команды успешно зарегистрированных студентов могут проектировать различные типы БПЛА. Команды полностью свободны в определении миссии БПЛА. Также команды смогут продемонстрировать свои БПЛА широкой публике во время соревнований.

Следует отметить, что конкурс БПЛА является международным мероприятием. Наряду с азербайджанскими студентами в конкурсе примет участие и турецкая молодежь.

Призовой фонд конкурса составляет 4000 долларов за первое место, 2000 долларов — за второе и 1000 долларов — за третье.

Крайний срок подачи заявок – 17 февраля 2022 года.

Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/az/competitions/