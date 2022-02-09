В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» началась регистрация на конкурс «Социально ориентированные технологии»

В рамках подготовки к аэрокосмическому и технологическому фестивалю «TEKNOFEST Азербайджан» началась регистрация на новый конкурс, охватывающий категории социальных инноваций, GovTech, здравоохранения и первой помощи.

Информируем, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет первый аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST в Баку 26-29 мая этого года. Основной целью TEKNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, социальных инноваций, образования и т.д., развитие предпринимательства в этих сферах, повышение уровня знаний и навыков молодых инженеров через конкурсы, организованные в рамках фестиваля, а также презентация отечественных технологий широкой публике.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе «Социально ориентированные технологии», могут представить свои инновационные решения в категориях социальных инноваций, GovTech, здравоохранения и первой помощи. Основной целью конкурса является внедрение инноваций и технологий в этих областях с использованием оригинальных и национальных ресурсов.

Конкурс направлен на создание проектов, которые могут быть полезны обществу, интегрируя технологические знания и опыт в рамках социальной ответственности. Проекты, которые реализуются посредством инноваций и технологического развития во всех областях направлены на содействие обществу и повышение эффективности, влияющих на социальную жизнь людей.

Согласно условиям конкурса, в конкурсе могут участвовать студенты, обучающиеся в вузах Азербайджана, в категории B, и индивидуальные участники и их команды, представляющие категорию C.

Призовой фонд в обеих номинациях составляет 6000 манатов за первое место, 4000 манатов — за второе и 2000 манатов — за третье.

Команды, участвующие в конкурсе, должны привлечь консультанта (ментора) к разработке проекта. Подтверждающий документ лица, которое будет выступать в качестве консультанта необходимо загрузить в систему вместе с описанием проекта. Консультант также должен нести ответственность за поддержку команды до финала.

Крайний срок подачи заявок – 17 февраля 2022 года.

Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/az/competitions/