В PlayStation Store проходит распродажа «Выбор критиков»

В PlayStation Store проходит новая распродажа «Выбор критиков». Акция охватывает более 330 товаров.

Как понятно из названия, «Выбор критиков» предполагает скидки на игры и дополнения, получившие признание профильной прессы.

С полным списком товаров, попавших под временное снижение цен в рамках акции, можно ознакомиться на специальной странице официального сайта цифрового магазина.

Распродажа продлится до 17 февраля. А до 10 февраля со скидкой в рамках «Предложения недели» можно купить одну из лучших игр 2021 года — «Стражи Галактики».