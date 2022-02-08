В Нью-Йорке прошла выставка азербайджанских ковров, созданных с помощью ИИ

Мы живем в цифровом мире, поэтому мир искусства переживает собственные изменения. Произведения искусства появляются как цифровые симуляции реальности, а число цифровых выставок растет по всему миру. В Нью-Йорке прошла выставка «Возрождение эстетики» азербайджанского художника Орхана Мамедова, основанная на искусственном интеллекте и невзаимозаменяемых токенах (NFT). Шоу произвело фурор в культурной столице США.

Выставка была организована цифровой арт-компанией Blackdove в одном из ведущих выставочных залов города Lume Studios NYC. В работах, представленных на выставке, Мамедов создает единство между наследием и современностью, сочетая азербайджанские ковры, которые являются символом культурного наследия Азербайджана и последнее технологическое новшество нашего времени — искусственный интеллект. На выставке, куда были приглашены известные коллекционеры из Нью-Йорка и всего мира, представлены девять работ художника.

Шелковые ковры Азербайджана, воспетые в Эпических сказаниях деда Коркута, славились с древних времен. Ковры, которые начали циркулировать в Европе в 13 и 14 веках, были представлены на картинах известных художников того периода, таких как фламандский художник Ганс Мемлинг и художник-новатор Северного Возрождения Ян ван Эйк.

В своих работах «Возрождения эстетики» художник перенес азербайджанские ковры в современную эпоху. Когда посетители приходили на выставку, им казалось, что они находятся на ковре-самолете. Впечатления были особенными, поскольку это одна из первых успешных попыток согласования культурного наследия с машинными алгоритмами. Азербайджанские ковры замечательны, их орнамент — это своего рода визуальный язык, создающий естественный танец в цифровом мире. Энтузиасты культуры и искусственного интеллекта также смогли собрать NFT с выставки с помощью технологии Blackdove.

«Возрождение эстетики» воплощает в жизнь новые, воображаемые ковры, расширяя рамки «живой» традиции, сочетая техники росписи, симуляцию нитей и цветовые данные. Мамедов начинает диалог между быстро исчезающим культурным наследием и распространением цифровых культур. NFT также представляют решение для сохранения культурной памяти в этом шоу. Художник рассказал об известных и неизвестных аспектах новой формы искусства, которую он представляет.

«Мы называем этот вид искусства «новым медиаискусством». Это своего рода традиционное искусство, использующее уникальные технологии. Область, над которой я работаю в современном медиаискусстве, — это ИИ, и в нем используются коды или алгоритмы. Работы, изображенные на моей последней выставке, были созданы ИИ с использованием 150 тыс. азербайджанских ковров. После того, как эти ковры были собраны из музеев по всему миру, они были проанализированы ИИ, который выявил общие ценности. Затем я создал новые альтернативы на их основе. Я хочу показать нашу культуру и ковры по всему миру с моей выставкой. Следующие остановки для выставки — Лондон и Москва», — сказал Орхан Мамедов.

В своей работе Мамедов придает новое значение узорам, сливая их традиционную ассоциацию с машинными алгоритмами. В этом радикально новом контексте происходит расширенный диалог не только между осязаемым прошлым и цифровым настоящим, но и между рискованной энтропией данных, ограничениями политико-исторических структур и исчерпанными эпистемологиями современности.

Благодаря своему уникальному дизайну и высокой художественной ценности азербайджанское ковровое искусство известно во всем мире. В 2010 году ЮНЕСКО включило искусство ковроткачества Азербайджана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия.