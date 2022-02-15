15.02.2022

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В Instagram Stories появились лайки, которые не будут отправляться автору в личные сообщения

Instagram Private Story Likes

Instagram запустил новую функцию под названием Private Story Likes. Она позволяет поставить отметку «Нравится» чьей-либо истории, не отправляя при этом личное сообщение. Об этом рассказал глава сервиса Адам Мосери. В интерфейсе просмотра «историй» появилась иконка с сердцем, которая позволяет оценить публикацию.

Ранее любая реакция на историю направлялась в видео уведомления во входящий ящик личных сообщений. Благодаря функции Private Story Likes можно будет проявить свою реакцию на историю, не забивая личные сообщения пользователя уведомлениями.

Узнать, сколько пользователей оценили «историю», можно только в статистике поста — она доступна только автору.

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