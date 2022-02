В Instagram Stories появились лайки, которые не будут отправляться автору в личные сообщения

Instagram запустил новую функцию под названием Private Story Likes. Она позволяет поставить отметку «Нравится» чьей-либо истории, не отправляя при этом личное сообщение. Об этом рассказал глава сервиса Адам Мосери. В интерфейсе просмотра «историй» появилась иконка с сердцем, которая позволяет оценить публикацию.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022