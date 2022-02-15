В Instagram Stories появились лайки, которые не будут отправляться автору в личные сообщения

Instagram запустил новую функцию под названием Private Story Likes. Она позволяет поставить отметку «Нравится» чьей-либо истории, не отправляя при этом личное сообщение. Об этом рассказал глава сервиса Адам Мосери. В интерфейсе просмотра «историй» появилась иконка с сердцем, которая позволяет оценить публикацию.

❤️ Private Story Likes ❤️ Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM. Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022

Ранее любая реакция на историю направлялась в видео уведомления во входящий ящик личных сообщений. Благодаря функции Private Story Likes можно будет проявить свою реакцию на историю, не забивая личные сообщения пользователя уведомлениями.

Узнать, сколько пользователей оценили «историю», можно только в статистике поста — она доступна только автору.