В Epic Games Store началась раздача Windbound
Epic Games Store отдает бесплатно приключенческую игру Windbound, забрать которую можно до 17 февраля.
Сюжет Windbound рассказывает о воительнице Каре, оказавшейся на необитаемом острове после кораблекрушения. Ей нужно выжить в дикой природе, защититься от обитателей острова и найти дорогу домой. Изначально в распоряжении игрока не будет ни лодки, ни еды, ни каких-либо инструментов, но по мере изучения острова можно будет создавать все необходимое для защиты от дикой природы и необычных аборигенов.
На следующей неделе бесплатной игрой в Epic Games Store станет Brothers – A Tale of Two Sons.