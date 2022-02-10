В Epic Games Store началась раздача Windbound

Epic Games Store отдает бесплатно приключенческую игру Windbound, забрать которую можно до 17 февраля.

Сюжет Windbound рассказывает о воительнице Каре, оказавшейся на необитаемом острове после кораблекрушения. Ей нужно выжить в дикой природе, защититься от обитателей острова и найти дорогу домой. Изначально в распоряжении игрока не будет ни лодки, ни еды, ни каких-либо инструментов, но по мере изучения острова можно будет создавать все необходимое для защиты от дикой природы и необычных аборигенов.

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На следующей неделе бесплатной игрой в Epic Games Store станет Brothers – A Tale of Two Sons.