В Epic Games Store можно бесплатно забрать Brothers – A Tale of Two Sons

В Epic Games Store началась раздача адвенчуры Brothers — A Tale of Two Sons. Игру можно бесплатно забрать до 24 февраля.

Brothers – A Tale of Two Sons рассказывает историю двух братьев, которые пытаются исцелить заболевшего отца и отправляются для этого в главное приключение своей жизни. Игрок управляет сразу двумя персонажами, попутно решая головоломки, исследуя окружающий мир и сражаясь с боссами.

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На следующей неделе Epic Games Store бесплатно отдаст ролевую игру Cris Tales.