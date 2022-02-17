В Epic Games Store можно бесплатно забрать Brothers – A Tale of Two Sons
В Epic Games Store началась раздача адвенчуры Brothers — A Tale of Two Sons. Игру можно бесплатно забрать до 24 февраля.
Brothers – A Tale of Two Sons рассказывает историю двух братьев, которые пытаются исцелить заболевшего отца и отправляются для этого в главное приключение своей жизни. Игрок управляет сразу двумя персонажами, попутно решая головоломки, исследуя окружающий мир и сражаясь с боссами.
На следующей неделе Epic Games Store бесплатно отдаст ролевую игру Cris Tales.