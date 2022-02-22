В 2022 году для Fallout 76 выйдет четыре обновления

Bethesda Game Studios поделилась о том, какие обновления выйдут для Fallout 76 в течение 2022 года. Дорожная карта включает четыре больших дополнения.

Весна — «Захватчики извне». В нем Аппалачия подвергнется вторжению инопланетных сил, с которым будут связаны задания. В событии игроки будут побеждать инопланетян и препятствовать их исследованиям. Кроме того, в дополнении появится возможность получать очки S.C.O.R.E. в мирах Fallout Worlds;

Лето — «Испытание на прочность». Будет добавлена гладиаторская арена, на которой придется сражаться с роботами. Также в дополнении обновят прогресс на игровом поле для подписчиков Fallout 1st;

Осень — «Экспедиция в Питт». Геймеры впервые отправятся за пределы Аппалачии и посетят Питтсбург, подвергнувшийся ядерной бомбардировке. В DLC появится отдельная сюжетная линия и связанные с ней неигровые персонажи и враги.

Зима — «Гастроли «Ядер-Мира»». В Аппалачию прибудет самый крутой парк развлечений. Будут добавлены новые мероприятия, в том числе битва с тематическим боссом.

Релиз DLC «Захватчики извне» состоится уже 1 марта. Даты выхода других дополнений пока не сообщаются.

Напомним, что релиз игры Fallout 76 состоялся в 2018 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК.