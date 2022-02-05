В 2021 году Amazon заработала на рекламе более 31 млрд. долларов

Компания Amazon опубликовала отчет за четвертый квартал 2021 финансового года, закончившийся у нее 31 декабря.

Выручка за отчетный период выросла на 9%, до 137,4 млрд. долларов, чистая прибыль составила 14,3 млрд. долларов. За год выручка компании выросла на 22%, до 469,8 млрд. долларов, чистая прибыль — до 24,9 млрд. долларов.

В отчете говорится, что доход от рекламного бизнеса компании составил 31,2 млрд. долларов в 2021 году, а продажи в четвертом квартале выросли на 32%. Ранее Amazon не разглашала показатели своего рекламного бизнеса, пишет CNBC. Для сравнения: доходы Microsoft от рекламы в 2021 году превысили 10 млрд. долларов, доход Snap — 4,12 млрд. долларов.

Квартальная выручка от рекламы Amazon составила лишь 7% от общей. При этом она приносит в 2 раза больше денег, чем физические магазины, и намного больше, чем подписки компании, включая Amazon Prime. Компания размещает рекламу в списках товаров, результатах поиска и на экранах планшетов Amazon Fire.