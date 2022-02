Twitter тестирует функцию, которая позволит менять скорость воспроизведения видео

Разработчики Twitter тестируют новую функцию, которая позволит изменять скорость воспроизведения видео. Данная опция появится у некоторых пользователей веб-версии сервиса, а также в Android-версии приложения. В ближайшем будущем к тестированию также присоединятся и владельцы iPhone.

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos.

Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2022