10.02.2022

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Twitter тестирует функцию, которая позволит менять скорость воспроизведения видео

Twitter

Разработчики Twitter тестируют новую функцию, которая позволит изменять скорость воспроизведения видео. Данная опция появится у некоторых пользователей веб-версии сервиса, а также в Android-версии приложения. В ближайшем будущем к тестированию также присоединятся и владельцы iPhone.

У пользователей в правом верхнем углу видеоплеера появится иконка с шестеренкой, клик по которой открывает возможность выбрать скорость воспроизведения ролика. Скорость видео можно менять в пределах от 25% до 200% оригинальной скорости с шагом в 25%.

Нововведение коснется всех размещаемых на платформе видео, а также голосовых твитов и роликов в личных сообщениях.

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