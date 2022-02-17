Twitter добавил поддержку криптовалюты Ethereum в функцию «Чаевые»

Ранее наиболее популярным блогерам в Twitter «чаевые» можно было оставлять только в биткоинах. Социальная сеть расширила поддержку криптовалюты. Теперь стала доступна возможность использовать и вторую по популярности криптовалюту — Ethereum. Для этого достаточно указать адрес кошелька. Кроме того, теперь сервис поддерживает три платежных криптовалютных сервиса: Barter, Paga и Paytm.

Have you set up Tips on your profile yet so it's easy for people to show their support? Yes: Cool, we’ve added Paga, Barter by Flutterwave, Paytm, and the option to add your Ethereum address. No: What are you waiting for? Here's how: https://t.co/Id5TwTpnCF — Twitter Support (@TwitterSupport) February 16, 2022

Чтобы поддержать любимого автора материально, необходимо перейти на страницу его профиля и кликнуть по кнопке «Чаевые». Включить данную функцию может любой пользователь Twitter, которому исполнилось 18 лет.

Донаты в Ethereum реализованы без поддержки ENS-адресов. В профиле можно указать только «классический» адрес кошелька, клик по которому просто копирует его в буфер обмена, чтобы потом вставить его в приложении кошелька и отправить средства, отмечает ресурс TechCrunch.