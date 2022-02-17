17.02.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяBlockchainTwitter добавил поддержку криптовалюты Ethereum в функцию «Чаевые»

Twitter добавил поддержку криптовалюты Ethereum в функцию «Чаевые»

Ethereum Twitter

Ранее наиболее популярным блогерам в Twitter «чаевые» можно было оставлять только в биткоинах. Социальная сеть расширила поддержку криптовалюты. Теперь стала доступна возможность использовать и вторую по популярности криптовалюту — Ethereum. Для этого достаточно указать адрес кошелька. Кроме того, теперь сервис поддерживает три платежных криптовалютных сервиса: Barter, Paga и Paytm.

Чтобы поддержать любимого автора материально, необходимо перейти на страницу его профиля и кликнуть по кнопке «Чаевые». Включить данную функцию может любой пользователь Twitter, которому исполнилось 18 лет.

Донаты в Ethereum реализованы без поддержки ENS-адресов. В профиле можно указать только «классический» адрес кошелька, клик по которому просто копирует его в буфер обмена, чтобы потом вставить его в приложении кошелька и отправить средства, отмечает ресурс TechCrunch.

 

ТЕГИ:
Представлен смартфон OnePlus Nord CE 2 5G
Новости по теме
Смартфоны
Yeni Honor Magic smartfonu Galax
Социальные сервисы
Twitter тестирует функцию, котор
Hardware
Apple iMac Pro (2022) təqdimatın