Twitter добавил поддержку криптовалюты Ethereum в функцию «Чаевые»

Ранее наиболее популярным блогерам в Twitter «чаевые» можно было оставлять только в биткоинах. Социальная сеть расширила поддержку криптовалюты. Теперь стала доступна возможность использовать и вторую по популярности криптовалюту — Ethereum. Для этого достаточно указать адрес кошелька. Кроме того, теперь сервис поддерживает три платежных криптовалютных сервиса: Barter, Paga и Paytm.

Have you set up Tips on your profile yet so it's easy for people to show their support?

Yes: Cool, we’ve added Paga, Barter by Flutterwave, Paytm, and the option to add your Ethereum address.

No: What are you waiting for? Here's how: https://t.co/Id5TwTpnCF

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 16, 2022