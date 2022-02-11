Twitch изменил политику в отношении имен пользователей и никнеймов

Стриминговая платформа Twitch изменила политику относительно имен пользователей и никнеймов. Установлены дополнительные, более строгие стандарты, теперь они не должны содержать все, что основано на преступной деятельности, ненавистническом поведении, сексуальных домогательствах.

Имена и никнеймы не должны содержать:

упоминания о нарушениях закона, в том числе о терроризме и эксплуатации детей;

призывы к насилию и угрозам;

призывы к разжиганию ненависти;

оскорбления и сексуальные домогательства;

разглашение личной информации без разрешения владельца;

сведения, выдающие пользователя за другое лицо;

одобрение природных и насильственных трагедий;

призывы к самоповреждениям;

отсылки к психоактивным веществам, сильнодействующим веществам и злоупотреблению наркотиками, за исключением алкоголя, табака и марихуаны;

отсылки к половым актам, гениталиям и половым биологическим жидкостям.

Те, кто нарушат правила, могут получить перманентный бан или сброс имени пользователя. Если после принудительного сброса человек снова напишет имя не по правилам платформы, то он получит постоянный бан. Эти меры приняты для улучшения атмосферы в сообществе и снижения токсичности, а также для предотвращения какого-либо вреда.