Топ-10 самых производительных мобильных устройств Apple по версии AnTuTu

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных мобильных устройств Apple на основе данных за январь 2022 года.

Cамое мощное мобильное устройство Apple на данный момент — это 12,9-дюймовый iPad Pro пятого поколения, построенный на базе процессора M1. На втором месте — 11-дюймовый iPad Pro пятого поколения, оснащенный этим же чипсетом. Третье место занимает 12,9-дюймовый iPad Pro третьего поколения, оборудованный процессором A12X Bionic.

Разумеется, самым мощным смартфоном стал iPhone 13 Pro Max с процессором A15 Bionic.