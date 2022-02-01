Telegram 8.5: видеостикеры, улучшенные реакции и другие нововведения

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила очередное обновление. В новой версии Telegram 8.5 появились видеостикеры, более компактные анимации и дополнительные эмодзи для реакций, кнопка для перехода к непросмотренным реакциям, а также быстрая навигация по недавно открытым чатам и другие нововведения.

Видеостикеры

Анимированные стикеры можно сделать из обычных видеозаписей, используя практически любой видеоредактор. Для этого достаточно написать боту @stickers и следовать инструкциям. Пользователи также могут устанавливать стикеры, созданные другими пользователями.

Улучшенные реакции

Анимации при отправке реакций стали компактнее. Чтобы отправить более масштабную анимацию, достаточно удерживать пальцем эмодзи в меню реакций. Как и интерактивные эмодзи, реакции теперь синхронизируются для отправителя и получателя – анимация запустится одновременно для всех участников беседы. Специальная кнопка с изображением сердца позволяет просмотреть все новые реакции.

Новые реакции и интерактивные эмодзи

В обновлении появились 5 новых эмодзи 🥰🤯🤔🤬👏 в списке доступных реакций. Эти эмодзи можно также использовать и как интерактивные эмодзи – просто отправьте один из них отдельным сообщением и нажмите на анимированную версию.

Переход к недавно открытым чатам

Добавлена возможность быстро переходить к предыдущим чатам. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку «Назад». В списке будут те чаты, в которые вы переходили из пересланных сообщений, по ссылкам, коротким адресам, из профилей и так далее.

Другие исправления и улучшения

Улучшено качество звонков, добавлена поддержка переводов при быстром просмотре веб-страниц, возможность отправлять сообщения без звука через меню «Поделиться» и множество других улучшений. В приложение для iOS добавлены новые анимации иконок в нижней панели при переключении между разделами.

Обновленная версия Telegram уже доступна для всех пользователей iOS и Android.