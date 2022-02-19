Средние показатели вовлеченности в Facebook, Instagram и Twitter

Компания Rival IQ изучила более 2 млн. постов и 3 млрд. лайков, комментариев и сохранения в Facebook, Instagram и Twitter у ведущих брендов в каждой крупной отрасли и составила на их основе сравнительные данные по соцсетям. Данные были разделены по 14 отраслям: алкоголь, мода, финансовые услуги, продукты питания и напитки, здоровье и красота, высшее образование, домашний декор, отели и курорты, инфлюенсеры, медиа, некоммерческие организации, ритейл, спорт, а также технологии и программное обеспечение.

Комментарии

В этом году у брендов наблюдается снижение уровня органической вовлеченности. Это свидетельствует о том, что соцсети все чаще становятся pay-to-play пространством.

Частота публикаций

Бренды увеличили частоту своих постов на всех трех каналах, чтобы увеличить количество касаний.

Хэштеги

Почти каждая отрасль добилась успеха благодаря акциям и челленджам с хэштегами, начиная от #Halloween и заканчивая #MayThe4thBeWithYou.

Карусели в Instagram

Карусели в Instagram часто повторно показываются тем пользователям, которые не взаимодействовали с ними в первый раз, что приносит таким постам больше показов.

Видео

Бренды изо всех сил пытаются производить максимум видеоконтента, чтобы конкурировать с популярностью TikTok и YouTube.

Данные по ER (показатель, отражающий насколько активно аудитория взаимодействует с контентом) по всем отраслям:

Facebook

Средний ER на пост — 0,064%. Самая высокая вовлеченность у страничек спортивных команд, инфлюенсеров и вузов — 0,27%, 0,23% и 0,15%, соответственно.

Instagram

Средний ER на пост — 0,67%. Самая высокая вовлеченность у образовательных профилей, страничек спортивных команд и инфлюенсеров — 2,99%, 1,84% и 1,18%, соответственно.

Twitter

Средний ER на пост — 0,037%. Самая высокая вовлеченность у твиттов спортивных команд, а также аккаунтов, посвященных высшему образованию и алкоголю — 0,084%, 0,071% и 0,055%, соответственно.