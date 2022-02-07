Состоялась пресс-конференция в связи с «ТЕКНОФЕСТ АЗЕРБАЙДЖАН»

Состоялась пресс-конференция в связи с Аэрокосмическим и технологическим фестивалем «ТЕКНОФЕСТ АЗЕРБАЙДЖАН», который впервые пройдет в Азербайджане 26-29 мая этого года при организации Министерства цифрового развития и транспорта.

На пресс-коференции в связи с фестивалем информацию предоставили министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев, председатель Наблюдательного совета TEKNOFEST и руководитель Фонда Турецкой технологической команды (Т3) Сельджук Байрактар.

Было отмечено, что TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Министерства промышленности и технологий Турции и Фонда Турецкой технологической команды (Т3) и в партнерстве с более чем 60 государственными учреждениями, вузами и частным компаниями Турции.

Основной целью проведения фестиваля является популяризация авиации, космонавтики, цифровой экономики и охраны окружающей среды среди молодежи, развитие предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и умений молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление отечественных технологий широкой публике.

На пресс-конференции было сообщено, что масштабный «ТЕКНОФЕСТ АЗЕРБАЙДЖАН», который пройдет в Азербайджане, будет насыщен событиями, интересными для всех, от мала до велика. На фестивале, который пройдет 26-29 мая в Baku Crystal Hall и на территории Бакинского приморского бульвара, запомнится зрелищным авиашоу турецких и азербайджанских пилотов, финальными стадиями соревнований и конкурсов, выставками, развлекательными аттракционами, демонстрацией азербайджанской и турецкой авиатехники, азербайджанским стартап-саммитом TAKE OFF, концертной программой и другими сюрпризами.

Было подчеркнуто, что в рамках «ТЕКНОФЕСТ АЗЕРБАЙДЖАН» пройдут 10 конкурсов, в том числе по робототехнике, зеленым технологиям (GreenTech), аграрным технологиям (AgriTech), беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), любительскому спутниковому моделированию, социально-ориентированным технологиям, хакатону Smart Karabagh, кубке Европы по играм Planer, Baku Skills, Rocket League.

Основными партнерами конкурсов выступают Министерство энергетики, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана при Президенте Азербайджанской Республики, ООО AzInTelecom, «Азеркосмос», Академия авиации, Университет ADA, Федерация киберспорта Азербайджана, Международный банк Азербайджана, Государственное агентство развития малого и среднего бизнеса и Агентство инноваций и цифрового развития.

Конкурс по робототехнике направлено на разработку роботов, способных выполнять часть определенной работы, которая может быть полезна людям в их повседневной жизни, производстве и даже превращая их в развлечение.

Конкурс зеленых технологий (GreenTech) охватывает темы, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, продвижением новых технологий, совершенствованием существующих технологий, бережным использованием природных ресурсов и технологий, которые обеспечат их передачу будущим поколениям, а также будут способствовать реализации цели безотходного производства.

Конкурс аграрных технологий (AgriTech) проводится среди проектов, направленных на повышение продуктивности в сфере плодоводства, овощеводства и животноводства, а также на эффективное использование водных ресурсов за счет применения таких технологических решений, как «Интернет вещей» и искусственный интеллект.

По условиям конкурса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) команды разрабатывают летательный аппарат. На конкурсе командам предоставляется возможность продемонстрировать свои БПЛА.

Конкурс любительского спутникового моделирования (CANSAT) организуется с целью повышения интереса к космической сфере и подготовки местных кадров путем формирования фундаментальных знаний и навыков в этой области. Задачи, поставленные в этом конкурсе, создают условия для применения и развития теоретических и практических знаний в таких инженерных областях, как электроника, механика, программирование.

Конкурс социально-ориентированных технологий направлен на поддержку людей в создании социально полезных проектов путем интеграции их технологических знаний и опыта с их осознанием социальной ответственности. Полезность и вклад в развитие общества являются целями проектов, которые должны быть реализованы посредством инноваций и технологического развития во всех областях, влияющих на жизнь человека.

Хакатон Smart Karabagh предоставляет уникальную презентационную возможность для студентов, стартапов и предпринимателей, которые хотят принять непосредственное участие в программе возрождения Карабаха и иметь инновационные проекты по концепции «Умный город». Хакатон охватывает такие сферы, как образование, сельское хозяйство, транспорт, домашнее хозяйство, потребление энергии, потребление воды, окружающую среду и безопасность.

Конкурс планеров направлен на разработку моделей самолетов и развитие навыков проектирования самолетов.

Конкурс Baku Skills направлен на улучшение навыков участников в использовании технологии 3D-печати. В проектах, созданных участниками с помощью 3D-принтеров, проверяется их воображение и способность реализовать свои замыслы.

Кубок Европы Rocket League — популярный молодежный чемпионат среди молодежи по видеоиграм.

Для участия в конкурсах необходимо зарегистрироваться на сайте teknofest.az.

Для победителей, занявших 1, 2 и 3 место в каждой категории, предусмотрены дипломы и денежные призы. Каждый участник конкурса получит сертификат об участии. Соответствующие конкурсы открыты для старшеклассников, студентов, стартаперов и предпринимателей.

Словом, «ТЕКНОФЕСТ АЗЕРБАЙДЖАН» открывает новые возможности для школьников, студентов, стартаперов и предпринимателей, а также молодежи в целом.

В продолжении мероприятия на сцену была приглашена группа студентов из Турции и была предоставлена информация о больших успехах провинциальных студентов. Было отмечено, что первый турецкий мини-спутник Grizu-263A был запущен в космос ракетой Илона Маска SpaceX. Спутник был разработан студентами инженерного факультета Университета Бюлент Эджевит в турецком Зонгулдаке. Спутник, названный в честь горняков, погибших в результате взрыва на шахте Зонгулдак в 1992 году, взлетел с мыса Канаверал во Флориде. Спутник прослужит 4 года и 8 месяцев на высоте около 525 км.

Затем было заслушано выступление команды Zəfər («Победа») в составе 6 детей шехидов, принявших участие в конкурсе «Робототехника». Дети шехидов выразили радость в связи с известием о том, что TEKNOFEST пройдет в нашей стране и с удовольствием будут принимать в нем участие.

Затем были даны ответы на вопросы представителей медиа.

Напомним, что на TEKNOFEST 2021, который прошел в Стамбуле, в азербайджанском павильоне были представлены 11 азербайджанских стартапов. Стартапы охватывали такие различные области и направления, как космическая промышленность, военная промышленность, образование, медицина, сельское хозяйство, транспорт, видеоигры и новые технологии в целом.