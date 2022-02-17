Состоится вебинар на тему «Как защитить пользователей, устройства и данные в облаке?»
Приглашаем вас погрузиться в тему облачной безопасности на вебинаре с экспертами Span!
23 февраля 2022 года в 12:00, хорватская ИТ-компания Span проведет вебинар на тему “Как защитить пользователей, устройства и данные в облаке?”
На вебинаре будут освещены такие темы, как проблемы информационной безопасности компаний в современном мире, эффективные облачные решения, решение по обеспечению безопасности Microsoft 365 и его роль в предоставлении защищенности организациям и наращивании потенциала.
На онлайн-мероприятии будут представлены презентации экспертов по облачным решениям Матея Мезги и Самура Ахмедова, которые не только расскажут об облачных решениях, но и ответят на вопросы участвующих.
Вебинар будет полезен для всех присутствующих в свете возрастающей важности безопасности в современном мире.
Разработчик облачных решений Матей Мезга высказался об этом следующим образом: «За последний год количество кибератак увеличилось в четыре раза. 66% бизнесов столкнулись с повышенной вероятностью кибератак, происходящих из-за неправильно настроенных сервисов. Угрозы безопасности постоянно меняются и усложняются. Именно поэтому, сейчас, более чем когда-либо важно иметь полное понимание облачной безопасности».
Вебинар будет проводиться на английском и азербайджанском языках.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по следующей ссылке.
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