Sony отчиталась за третий квартал 2021 финансового года: отгрузки PS5 сильно отстали от плана

Компания Sony представила отчет за третий квартал 2021 финансового года, который у нее завершился 31 декабря.

За отчетный период поставки консолей PlayStation 5 составили всего 3,9 млн. единиц. Компания все еще не способна удовлетворить спрос из-за глобальных проблем в цепочках поставщиков комплектующих. С момента релиза PS5 по 31 декабря 2021 года продано 17,3 млн. экземпляров консоли. За аналогичный период отгрузки консоли прошлого поколения (PS4) составляли 20,2 млн. единиц.

Выручка за третий квартал составила 26,49 млрд. долларов, а операционная прибыль — 4 млрд. долларов. Это соответственно на 13 и 32% больше, чем годом ранее. Выручка подразделения PlayStation по сравнению с тем же периодом годом ранее снизилась на 8% до 7,1 млрд. долларов из-за спада продаж консолей, а также эксклюзивов и игр от сторонних разработчиков. Учитывая такие результаты, Sony снизила прогноз на общие поставки PS5 с 14,8 млн. до 11,5 млн. за полный фискальный год, но повысила прогноз на операционную прибыль из-за сниженных затрат на производство. Количество подписчиков PS Plus выросло до 48 млн., поднявшись с 47,4 млн. годом ранее, а число активных пользователей PSN на месяц немного снизилось — со 114 млн. до 111.

Хорошие показатели продемонстрировало подразделение, выпускающее сенсоры для камер, продажи выросли на 22% до 504 млн. долларов. По данным Sony рост доходов обусловлен высокими продажами камер для смартфонов, значительная часть из которых относится к премиум-сегменту.

Подразделение, отвечающие за фильмы, продемонстрировало рекордные показатели — выручка взлетела на 141% в сравнении с предыдущим годом до 4,02 млрд. долларов. Большую роль в этом сыграл успех фильма «Человек-паук: Нет пути домой».