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Sony объявила о покупке Bungie, разработчика Halo и Destiny, за 3,6 млрд. долларов

Sony Bungie

Компания Sony покупает студию Bungie, разработчика Destiny и оригинального создателя Halo. Сумма сделки составит 3,6 млрд. долларов.

Bungie «останется мультиплатформенной» студией и продолжит работать над Destiny 2 и над новой IP под прежним руководством. Кроме того, студия также будет обладать творческой свободой и правом самостоятельно издавать свои игры на разных платформах, а не только на консолях PlayStation.

«Мы нашли партнера, который безоговорочно поддерживает нас во всем. Который хочет ускорить наше создание развлечений для поколений, сохраняя при этом творческую независимость, которая бьется в сердце Bungie», — сказал глава Bungie Пит Парсонс.

Кроме того, присоединение к Sony позволит студии активнее нанимать новых сотрудников и реализовывать свои планы, добавил Парсонс.

По данным главного редактора GamesIndustry.biz Кристофера Дрина, Sony прорабатывала детали сделки около полугода. Он также отметил, что Sony намерена и дальше расширять список внутренних студий PlayStation с помощью покупок.

Отметим, что Bungie с 2000 по 2007 год входила в состав Microsoft и создала для компании серию шутеров Halo, одну из флагманских франшиз консолей Xbox. Права на Halo остались у Microsoft, а Bungie в 2010 году заключила 10-летнее соглашение с Activision Blizzard и начала развивать новую серию игр — Destiny. Однако студия расторгла контракт с издательством в январе 2019 года и вновь стала независимой — до присоединения к Sony.

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