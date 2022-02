Sony объявила о покупке Bungie, разработчика Halo и Destiny, за 3,6 млрд. долларов

Компания Sony покупает студию Bungie, разработчика Destiny и оригинального создателя Halo. Сумма сделки составит 3,6 млрд. долларов.

Bungie «останется мультиплатформенной» студией и продолжит работать над Destiny 2 и над новой IP под прежним руководством. Кроме того, студия также будет обладать творческой свободой и правом самостоятельно издавать свои игры на разных платформах, а не только на консолях PlayStation.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.

We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.

Our journey begins today.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD

— Bungie (@Bungie) January 31, 2022