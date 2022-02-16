Sony LinkBuds: TWS-наушники с необычным дизайном за 180 евро

Компания Sony представила полностью беспроводные наушники LinkBuds с необычной конструкцией. У модели нет привычных ушных вкладышей. Гаджет получил конструкцию из двух соединенных компонентов. Один из них выполнен в виде шайбы, а другой — в виде полусферы. Наушник удерживается в ухе с помощью специальной дуги. В комплект входят четыре разных размера. Есть защита от пота и влаги по стандарту IPX4.

Необычная форма Sony LinkBuds позволяет их владельцу слышать окружающие звуки даже при воспроизведении музыки на высокой громкости, а также при просмотре видео или разговорах по телефону.

За качество звучания отвечают 12-мм драйверы, работающие в связке с аудиочипом V1. Есть поддержка кодеков SBC и AAC, а также фирменной технологии DSEE для улучшения звучания. Гарнитура поддерживает функцию адаптивной регулировки громкости для компенсации окружающих шумов.

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Кроме того, есть поддержка функции Speak to Chat, которая автоматически приостанавливает музыку, если владелец начинает говорить, а также поддержка технологий быстрого сопряжения Fast Pair (Android) и Swift Pair (Windows 10/11).

Для управления предусмотрен специальный датчик, который распознает нажатие на переднюю часть уха и выполняет соответствующие действия. Двойное нажатие останавливает музыку, тройное — включает следующий трек. Заявленная автономность составляет до 5,5 ч в режиме воспроизведения музыки, еще 12 часов обеспечивает комплектный кейс. Быстрая зарядка обеспечивает 90 мин. воспроизведения всего за 10 мин. питания.

Наушники Sony LinkBuds доступны в черном и белом цветах корпуса по цене 180 долларов.