Sony LinkBuds: TWS-наушники с необычным дизайном за 180 евро
Компания Sony представила полностью беспроводные наушники LinkBuds с необычной конструкцией. У модели нет привычных ушных вкладышей. Гаджет получил конструкцию из двух соединенных компонентов. Один из них выполнен в виде шайбы, а другой — в виде полусферы. Наушник удерживается в ухе с помощью специальной дуги. В комплект входят четыре разных размера. Есть защита от пота и влаги по стандарту IPX4.
Необычная форма Sony LinkBuds позволяет их владельцу слышать окружающие звуки даже при воспроизведении музыки на высокой громкости, а также при просмотре видео или разговорах по телефону.
За качество звучания отвечают 12-мм драйверы, работающие в связке с аудиочипом V1. Есть поддержка кодеков SBC и AAC, а также фирменной технологии DSEE для улучшения звучания. Гарнитура поддерживает функцию адаптивной регулировки громкости для компенсации окружающих шумов.
Кроме того, есть поддержка функции Speak to Chat, которая автоматически приостанавливает музыку, если владелец начинает говорить, а также поддержка технологий быстрого сопряжения Fast Pair (Android) и Swift Pair (Windows 10/11).
Для управления предусмотрен специальный датчик, который распознает нажатие на переднюю часть уха и выполняет соответствующие действия. Двойное нажатие останавливает музыку, тройное — включает следующий трек. Заявленная автономность составляет до 5,5 ч в режиме воспроизведения музыки, еще 12 часов обеспечивает комплектный кейс. Быстрая зарядка обеспечивает 90 мин. воспроизведения всего за 10 мин. питания.
Наушники Sony LinkBuds доступны в черном и белом цветах корпуса по цене 180 долларов.