Sony готовит полностью беспроводные наушники с необычным дизайном

Корпорация Sony в скором времени собирается представить новые полностью беспроводные наушники с необычном дизайном. У модели под названием Linkbuds WF-L900 нет привычных ушных вкладышей.

Наушники получат конструкцию из двух соединенных компонентов. Один из них выполнен в виде шайбы, а другой — в виде полусферы. Насколько надежно наушники будут зафиксированы в ушной раковине пока что не понятно.

Судя по количеству микрофонов, Sony Linkbuds WF-L900 получат поддержку технологии активного шумоподавления (ANC). Также ожидается поддержка сенсорного управления. Предположительно, наушники будут оснащены датчиком приближения, чтобы автоматически приостановить воспроизведение, когда пользователь снимает устройство.

Новинка будет доступна в двух цветовых решениях: черном и белом. Информации о цене и дате выхода нет.