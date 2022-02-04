Snap и Meta: социальные сети будущего будут похожи на TikTok

Глава компании Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) рассказал о растущей популярности коротких видео Spotlight, которые начинают вытеснять формат Stories, пишет The Verge. Компания надеялась, что на фоне ослабления ковидных ограничений люди вернутся к просмотру Stories друзей, но они все чаще тратят время на короткие видео случайных пользователей.

«Это продолжение тенденции, которую мы наблюдали на протяжении всей пандемии, и постинг и просмотр историй друзей на одного ежедневного активного пользователя не вернулись на уровень до пандемии», — сказал Шпигель во время своего выступления перед инвесторами.

Он также добавил, что Snap продолжит работать над обновлением приложения. Компания пока не раскрывает как будет выглядеть раздел с контентом, скорее всего он станет больше похож на TikTok, отмечает The Verge. Шпигель подчеркнул, что некоторые создатели видео в Spotlight уже имеют свои собственные шоу в приложении. По его словам, это поддерживает видение Spotlight как платформы, где аудитория может открывать для себя новых контентмейкеров, темы и сообщества, а затем более плотно взаимодействовать с ними в разделе Discover.

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) на этой неделе назвал TikTok серьезной угрозой.