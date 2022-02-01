Škoda представила электрический купе-кроссовер Enyaq Coupé iV

Чешский автопроизводитель Škoda Auto представил электрический кроссовер Enyaq Coupé iV. Модель, анонсированная в сентябре прошлого года, представляет собой купеобразную версию Enyaq iV.

Основанный на полностью электрической платформе MEB VW Group, Škoda Enyaq Coupé iV предложит покупателям в Европе аккумуляторы двух емкостей, четыре уровня мощности и варианты с задним или полным приводом. Enyaq Coupé iV также станет первым полностью электрическим купе Škoda, доступным в спортивной RS-версии – это чешский эквивалент Audi Q4 Sportback e-tron и Volkswagen ID.5 GTX.

Новый купе-кроссовер выделяется более низким коэффициентом аэродинамического сопротивления — всего 0,234. Это существенно ниже, чем у VW ID.5 (0,26) и GTX-версии (0,27). По сравнению с обычным Enyaq купе стало на 15 мм ниже спереди и на 10 мм сзади благодаря стандартной спортивной подвеске.

Габариты машины: длина — 4653 мм, ширина — 1879 мм, высота — 1622 мм. Размер колесной базы достигает 2765 мм. Размер легко сплавных дисков будет варьироваться от 18 до 21 дюйма. Диодная оптика имеется по умолчанию, а за матричные фары придется доплатить, как и за подсветку решетки радиатора. Панорамная стеклянная крыша является атрибутом абсолютно всех версий электрического кроссовера.

Базовая версия Enyaq Coupé iV 60 предложит аккумулятор емкостью 62 кВтч (полезная емкость — 58 кВтч) и электродвигатель мощностью 132 кВт на задней оси. Версия Enyaq Coupé iV 80 также имеет задний привод, электродвигатель мощностью 150 кВт и аккумулятор емкостью 82 кВтч. Самая мощная версия Enyaq Coupé iV 80x будет полноприводной, которая также использует аккумулятор большей емкости, а мощность составит 195 кВт. Топовая версия сможет проехать до 535 км по циклу WLTP.

RS-версия также предлагается с батареей на 82 кВтч (полезная емкость — 77 кВт·ч), полный привод в стандартной комплектации и мощность 220 кВт. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 6,5 сек. Ее максимальная скорость составляет 180 км/ч — на 20 км/ч выше, чем в младших версиях. Этот вариант обладает заниженной подвеской, более богато отделанным салоном, легко сплавными дисками особого дизайна, лучше спрофилированными сидениями переднего ряда, а также встроенной в переднюю решетку радиатора подсветку из 131 светодиодов. Передняя оптика будет матричной в базовой комплектации.

Стандартная комплектация автомобиля включает большой дисплей диагональю 13 дюймов на центральной консоли и дополнительный экран поменьше (5,3 дюйма) в приборном щитке. Клиенты могут добавить дополнительные функции, в том числе проекционный AR-дисплей, звуковую систему Canton с 13 динамиками и беспроводную зарядную панель. За доплату также можно добавить дополнительный тепловой насос для отопления и кондиционирования воздуха, чтобы использовать меньше заряда аккумулятора.

Цены и хотя бы примерные сроки выхода электрического купе-кроссовера Škoda Enyaq Coupé iV не сообщаются. Ожидается, что он выйдет на рынок в этом году и станет самым дорогостоящим автомобилем за всю историю бренда.