SIMA — новое поколение цифровой подписи

ООО «AzInTelecom», действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, представило сегодня новое поколение цифровой подписи SIMA, базирующееся на основе облачной технологии. Платформа разработана в рамках государственно-частного партнерства с компаниями SVORT и Sinam.

По словам советника министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Байрамова, новая электронная подпись может применяться во всех услугах электронного правительства, а также банковских, небанковских кредитных организаций, страховых компаний, операторов мобильной связи, кабельного телевидения и интернет-провайдеров.

Коммерческий директор ООО «AzInTelecom» Руслан Алиев рассказал о новинке и отметил, что SIMA основана на биометрической аутентификации. Удостоверение личности, отсканированное пользователем с помощью мобильного приложения, проверяется на принадлежность этому лицу. Тестовая операция выполняется в режиме реального времени на мобильном устройстве через камеру смартфона. Если информация на удостоверении личности принадлежит этому лицу, пользователю автоматически предоставляется сертификат подписи.

Было отмечено, что SIMA имеет ряд преимуществ как для граждан, так и для поставщиков услуг. К ним относятся сокращение финансовых затрат и предотвращение потери времени на производстве документов. SIMA может быть интегрирована в любую систему, а автоматизация позволяет пользователям работать быстро и с любым количеством подписей. Приложение поддерживает работу с азербайджанским, английским и русским языками.

Вы можете присоединиться к тестированию новой платформы для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.